Deniz Kuvvetleri'nden 23 Nisan'a Özel Ziyaret

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 23 gemiyle 23 liman ziyaretinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu kapsamda gemiler, Sürmene, Sinop, Trabzon, Karadeniz Ereğlisi, İğneada, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Bodrum, Marmaris, Aksaz, Fethiye, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.

Gemiler, saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.