Deniz Kuvvetleri Toplantısı Yapıldı

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı"na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler, toplantıda devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."