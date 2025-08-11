GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli'de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde; Narin'in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı ve Narin'in yola savrulduğu anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Deniz Servan Narin'in Kazası Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
