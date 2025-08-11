Deniz Servan Narin\'in Kazası Güvenlik Kamerasında

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde; Narin'in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı ve Narin'in yola savrulduğu anlar yer aldı.