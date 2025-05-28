Deniz Temizliği: Dalgıçlar ve Öğrenciler Bir Arada

Dalgıçlar denizde, öğrenciler sahilde temizlik yaptı

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı bölgede dalgıçlar, denizin dibinden araç lastiği, cam şişeler, plastik, tüp gaz gibi çeşitli atık malzemeler çıkardı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı bölgede çevre duyarlılığına dikkat edilmesi için dalgıçlar denizde, öğrenciler ise kıyıda temizlik çalışması gerçekleştirildi.Dalgıçlar, denizin dibinden araç lastiği, cam şişeler, plastik, tüp gaz gibi çeşitli atık malzemeler çıkardı.

Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca Taşucu Mahallesi'nde çevre duyarlılığına dikkat çekilen bir çalışma etkinlik düzenlendi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup AmirliğiNE bağlı dalgıçlar, deniz altında temizlik çalışması yaptı.Deniz dibinden yasa dışı su ürünleri avcılığı esnasında balık avlama gemileri tarafından denize bırakılan malzemeler, araç lastiği, cam şişeler, plastik, tüp gaz gibi çeşitli atık malzemeler çıktı. Dalgıçlar su altında temizlik yaparken, öğrenciler de sahildeki atıkları topladı. Öğrencilere, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile ilçe prtokolü de eşlik etti.

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliğinde görevli Ziraat Mühendisi Çağatay Tuna, Göksu deltasında ve bölgede yaşayan deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verdi.

Deniz kaplumbağalarının Taşucu sahilinde yuvalama yaptığını anlatan Tuna, "Göksu deltasının sulak alan içerisindeki caretta yuvalama sahası 2010/9 sayılı genelge ile korunmaktadır. Bölgemizde iki çeşit deniz kaplumbağası yaşamaktadır. Bir tanesi Caretta caretta dediğimiz iri başlı deniz kaplumbağası, diğeri ise yeşil deniz kaplumbağasıdır. Denize attığımız atıklarda özellikle beyaz renkli olan poşetler deniz anasına benzediği için caretta carettalar bunu yemeye çalışmakta ve sonucu ölümle sonuçlanmaktadır. Caretta carettaların ölmemesi için deniz kirliliğine yol açan naylonları denize atmamalıyız ve onları toplamalıyız" dedi.

Güzel bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Mustafa Eyce ise "Özellikle caretta carettaların yuvalama yaptığı bölgede yaşıyoruz. Bunların ve doğanın korunması bizim için çok önemli. Nüfusumuz her geçen gün büyürken, çevre etkinliğine çevre temizliğine daha çok özen göstermemiz lazım. Çocukluktan başlayarak bu günkü gençlerimize de örnek modeller olmamız gerekiyor. Bu tür etkinliklerin gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz"ifadelerini kullandı.