Deniz Turizmi İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deniz turizmine ilişkin genel bir stratejisi var mıdır? Kayıt dışı çalıştırma ve belgesiz yürütülen deniz turizmi faaliyetlerine yönelik güvenli turizm kapsamında denetim ve tespit çalışmaları yapılmakta mıdır? 2026 yılına ilişkin deniz turizmi öncü verileri önceki yıla göre yüzde kaçlık artış ya da azalış göstermektedir?" diye sordu.

Ösen, Bakan Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Önergede Türkiye'nin deniz turizmindeki yüksek potansiyeline rağmen bu alanda hak ettiği noktaya ulaşamadığını belirten Ösen, deniz turizminin yüksek gelir sağlayan stratejik bir alan olduğuna dikkati çekti ve sektörün mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin açıklanmasını istedi.

Ösen, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Adalar hariç 8 bin 592 kilometre kıyısal uzunluğa sahip olan Türkiye, deniz turizmi alanında elindeki potansiyeli en verimli haliyle kullanamamaktadır. Turist ağırlamada öne çıkmalarının yanı sıra deniz turizminde de önemli potansiyeller barındıran şehirlerimizden olan Muğla 1480, İzmir ise 629 kilometre kıyı uzunluğuna sahiptir. Yılda 60 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye, sahip olduğu bu avantajlı konumla deniz turizminde çok daha ileri seviyede olmalıdır.

"RAKİPLERİMİZİN ÇOK GERİSİNDEYİZ"

Bu doğal beklentiye karşın yat, kruvaziyer, marina, gulet ve tekne turizminde Türkiye Avrupa pazarından yalnızca yüzde 5 pay almaktadır. Bu oran, turizmde rakibimiz olan Yunanistan'da yüzde 30, Hırvatistan'da ise yüzde 15 seviyesindedir. Bu tablo ile rakiplerimizin çok gerisindeyiz. Standart turist harcamasından daha yüksek gelir sağlayan deniz turizmi, kamuoyuna yansıyan haberlere göre pandemi sonrasında yakaladığı ivmeyi kaybetmek üzeredir. Turizm gelirleri açısından büyük önem taşıyan bu sektörün geliştirilmesi ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir."

"DENİZ TURİZMİ ÖNCÜ VERİLERİ ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE KAÇLIK ARTIŞ YA DA AZALIŞ GÖSTERMEKTEDİR?"

Ösen'in Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deniz turizmine ilişkin genel bir stratejisi var mıdır? Kayıt dışı çalıştırma ve belgesiz yürütülen deniz turizmi faaliyetlerine yönelik güvenli turizm kapsamında denetim ve tespit çalışmaları yapılmakta mıdır?

2026 yılına ilişkin deniz turizmi öncü verileri önceki yıla göre yüzde kaçlık artış ya da azalış göstermektedir?

Bakanlığın Türkiye'de deniz turizminin geleceğine ilişkin orta vadeli marina kapasitesi ve tekne bağlama hedefleri nelerdir?

Muğla Göcek'te uygulanmaya başlanan tonoz sisteminin bölgedeki ekolojik ve ekonomik sonuçlarına ilişkin bakanlığın değerlendirmesi nedir?"