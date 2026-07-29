Deniz Turizmi İçin Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Turizmi İçin Soru Önergesi

Deniz Turizmi İçin Soru Önergesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Vekili Ösen, Bakan Ersoy'a deniz turizm stratejisi ve denetimler hakkında sorular sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deniz turizmine ilişkin genel bir stratejisi var mıdır? Kayıt dışı çalıştırma ve belgesiz yürütülen deniz turizmi faaliyetlerine yönelik güvenli turizm kapsamında denetim ve tespit çalışmaları yapılmakta mıdır? 2026 yılına ilişkin deniz turizmi öncü verileri önceki yıla göre yüzde kaçlık artış ya da azalış göstermektedir?" diye sordu.

Ösen, Bakan Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Önergede Türkiye'nin deniz turizmindeki yüksek potansiyeline rağmen bu alanda hak ettiği noktaya ulaşamadığını belirten Ösen, deniz turizminin yüksek gelir sağlayan stratejik bir alan olduğuna dikkati çekti ve sektörün mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin açıklanmasını istedi.

Ösen, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Adalar hariç 8 bin 592 kilometre kıyısal uzunluğa sahip olan Türkiye, deniz turizmi alanında elindeki potansiyeli en verimli haliyle kullanamamaktadır. Turist ağırlamada öne çıkmalarının yanı sıra deniz turizminde de önemli potansiyeller barındıran şehirlerimizden olan Muğla 1480, İzmir ise 629 kilometre kıyı uzunluğuna sahiptir. Yılda 60 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye, sahip olduğu bu avantajlı konumla deniz turizminde çok daha ileri seviyede olmalıdır.

"RAKİPLERİMİZİN ÇOK GERİSİNDEYİZ"

Bu doğal beklentiye karşın yat, kruvaziyer, marina, gulet ve tekne turizminde Türkiye Avrupa pazarından yalnızca yüzde 5 pay almaktadır. Bu oran, turizmde rakibimiz olan Yunanistan'da yüzde 30, Hırvatistan'da ise yüzde 15 seviyesindedir. Bu tablo ile rakiplerimizin çok gerisindeyiz. Standart turist harcamasından daha yüksek gelir sağlayan deniz turizmi, kamuoyuna yansıyan haberlere göre pandemi sonrasında yakaladığı ivmeyi kaybetmek üzeredir. Turizm gelirleri açısından büyük önem taşıyan bu sektörün geliştirilmesi ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir."

"DENİZ TURİZMİ ÖNCÜ VERİLERİ ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE KAÇLIK ARTIŞ YA DA AZALIŞ GÖSTERMEKTEDİR?"

Ösen'in Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deniz turizmine ilişkin genel bir stratejisi var mıdır? Kayıt dışı çalıştırma ve belgesiz yürütülen deniz turizmi faaliyetlerine yönelik güvenli turizm kapsamında denetim ve tespit çalışmaları yapılmakta mıdır?

2026 yılına ilişkin deniz turizmi öncü verileri önceki yıla göre yüzde kaçlık artış ya da azalış göstermektedir?

Bakanlığın Türkiye'de deniz turizminin geleceğine ilişkin orta vadeli marina kapasitesi ve tekne bağlama hedefleri nelerdir?

Muğla Göcek'te uygulanmaya başlanan tonoz sisteminin bölgedeki ekolojik ve ekonomik sonuçlarına ilişkin bakanlığın değerlendirmesi nedir?"

Kaynak: ANKA

Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Turizmi İçin Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu, Washington’da Protesto Edildi
Netanyahu, Washington'da Protesto Edildi
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:32:01. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Turizmi İçin Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.