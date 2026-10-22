Deniz yolu ulaşımına 2027'de 18,1 milyar liralık bütçe ayrıldı - Son Dakika
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Deniz yolu ulaşımına 2027'de 18,1 milyar liralık bütçe ayrıldı

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Deniz yolu ulaşımı programına 2027'de 18,1 milyar lira ayrıldı; bu, 2026'daki 6,8 milyar liraya göre yaklaşık yüzde 170 artış demek. Bütçeyle limanlarda elleçlenen yükün 2027'de 590 milyon tona, Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının 2,8 milyona ulaşması hedefleniyor.

Türkiye, bu yıl bütçesinde deniz yoluyla ulaşım için ayırdığı 6,8 milyar liralık payı gelecek yıl 18,1 milyar liraya çıkaracak.

AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre deniz yoluyla güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

140 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisiyle önde gelen denizci ülkelerden biri olan Türkiye, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanından 5'ine sahip bulunuyor.

Türk sahipli deniz ticaret filosu her yıl büyümeye devam ederken Türkiye yıl içinde dünya deniz ticaret filosu sıralamasında da 11'inci sıraya yükseldi.

Denizlerdeki büyümeyi sürdürmek ve mavi vatandaki etkinliği artırmak amacıyla söz konusu alana sağlanan ödeneklerde de önemli artışa gidildi.

Deniz yolu ulaşımı programı için bütçeden 2026'da 6 milyar 809 milyon 995 bin lira ayrılırken bu tutar gelecek yıl için yaklaşık 3 katına çıktı.

Bütçe teklifinde deniz yolu ulaşımı programı için 2027'de bu yıla göre yaklaşık yüzde 170 artışla 18 milyar 126 milyon 46 bin lira ayrıldı. 2028 için bu tutarın 22 milyar 950 milyon 118 bin liraya, 2029'da ise 28 milyar 113 milyon 529 bin liraya yükseltilmesi öngörüldü.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı 2027'de 600 milyon tona yaklaşacak

Ayrılan bütçenin hedeflerin tutturulmasında başrolü oynaması bekleniyor.

Bu yıl Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının 2,7 milyon olması bekleniyor. Gelecek yıl bu sayının 2,8 milyona, 2028'de 2,9 milyona ve 2029'da 3 milyona ulaşması hedefleniyor.

Kabotajda elleçlenen yük miktarının da bu yıl için 74 milyon 750 bin ton olması ve 2027'de 77 milyon 750 bin tona çıkması öngörülüyor.

Bu konuda 2028 hedefi 80 milyon 900 bin ton olurken 2029'da miktarın 84 milyon 150 bin tonu bulması bekleniyor.

Limanlarda bu yıl 565 milyon ton olması beklenen elleçlenen yük miktarının 2027'de 590 milyon tona, 2028'de 615 milyon tona ve 2029'da 640 milyon tona ulaşması hedefleniyor.

Toplam konteyner elleçlemesinin ise 2027'de 15,1 milyon TEU'ya, 2028'de 16,2 milyon TEU'ya ve 2029'da 17,3 milyon TEU'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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