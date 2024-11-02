Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Çelik'e: "Akp Sözcüsü 22 Yıldır Ülkeyi Yöneten Kendileri Değilmiş Gibi Mağdur Edebiyatı Yapmış" - Son Dakika
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Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Çelik'e: "Akp Sözcüsü 22 Yıldır Ülkeyi Yöneten Kendileri Değilmiş Gibi Mağdur Edebiyatı Yapmış"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanımızın gözaltına alınma ve tutuklanma süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmeler Erdoğan'ı ve kadrosunu o kadar incitmiş ki, AKP sözcüsü 22 yıldır ülkeyi yöneten kendileri değilmiş gibi 64 yıl önce yapılan darbeden başlayarak yine mağdur edebiyatı yapmış" ifadelerini kullandı.

02.11.2024 18:21  Güncelleme: 20:04
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanımızın gözaltına alınma ve tutuklanma süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmeler Erdoğan'ı ve kadrosunu o kadar incitmiş ki, AKP sözcüsü 22 yıldır ülkeyi yöneten kendileri değilmiş gibi 64 yıl önce yapılan darbeden başlayarak yine mağdur edebiyatı yapmış" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhur İttifakı kirli ayak oyununun organizatörü haline gelmiştir"

Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanımızın gözaltına alınma ve tutuklanma süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmeler Erdoğan'ı ve kadrosunu o kadar incitmiş ki, AKP sözcüsü 22 yıldır ülkeyi yöneten kendileri değilmiş gibi 64 yıl önce yapılan darbeden başlayarak yine mağdur edebiyatı yapmış. Başta ekonomik kriz ve hayat pahalılığı olmak üzere işsizlik, sığınmacı sorunu, toplumsal şiddet, kadın ve çocuk cinayetleri, toplumsal çürüme, kurumsal yozlaşma gibi halkın temel sorunlarına çare ve çözüm üretemeyen Cumhur İttifakı, bu sorunlar konuşulmasın diye her türlü kirli ayak oyununun ve kötülüğün organizatörü haline gelmiştir.

"Tarihin sayfalarına ihanet şebekesi olarak geçecekler"

Yıllarca Kürt vatandaşlarımızı ötekileştirip, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutarken, sırf Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirebilmek uğruna 'İmralı'ya yaldızlı davetiye gönderenler' şehitlerimizin kemiklerini sızlattıkları, onların ailelerini ve gazilerimizi rencide ettikleri gibi tarihin sayfalarına ihanet şebekesi olarak geçeceklerdir.

"Kendi döneminde 'Esenyurt'u beton cehennemine ve mülteci deposuna çevirmekten hiç utanmayan bir anlayış"

Esenyurt'ta 2 gün önce hukuk kurallarına ve demokrasiye aykırı bir şekilde gerçekleştirilen kayyum darbesi de Cumhur İttifakı'nın aynı kirli ayak oyunlarının ve organize kötülüğün bir örneğidir. Kendi iktidarları döneminde, Esenyurt'u beton cehennemine ve mülteci deposuna çevirmekten hiç utanmayan bir anlayışın, yüzde 50 oyla seçilmiş akademisyen bir belediye başkanını hukuken 'mesnetsiz', gerçek anlamıyla 'uyduruk' gerekçelerle; kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmamasına rağmen tutuklatması ve görevden alması tam bir rezalet, yerine kayyum ataması ise daha büyük bir rezalettir. Sizin 'Türkiye Yüzyılı' masalınız, sadece ve sadece iktidarda kalabilmek için her şeyi yapan, her türlü yolu ve yöntemi deneyen Makyevelist siyaset anlayışınızdan başka bir şey değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Çelik'e: 'Akp Sözcüsü 22 Yıldır Ülkeyi Yöneten Kendileri Değilmiş Gibi Mağdur Edebiyatı Yapmış' - Son Dakika

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