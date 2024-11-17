Deniz Yücel'den Mustafa Varank'a Tepki: 'Fetö'cü yüzden ihraç edildiler' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Yücel'den Mustafa Varank'a Tepki: 'Fetö'cü yüzden ihraç edildiler'

Deniz Yücel\'den Mustafa Varank\'a Tepki: \'Fetö\'cü yüzden ihraç edildiler\'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Harbiyelilerin mezuniyet töreninde attığı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganına yönelik yaptığı '15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve ihraç edilen 150 general de Harbiye mezunuydu' açıklaması, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel tarafından eleştirildi. Yücel, ihraçların nedeninin Harbiye mezuniyeti değil, FETÖ bağlantıları olduğunu belirtti.

17.11.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Harbiyelilerin mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına ilişkin "251 vatan evladını şehit eden ve ihraç edilen 150 general de Harbiye mezunuydu" ifadelerine CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel tepki gösterdi. Yücel, " 15 Temmuz'da ordudan ihraç edilenler Harbiye'li oldukları için değil, Fetö'cü oldukları için ihraç edildi hadsiz adam" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Harbiyelilerin mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına ilişkin  "15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve ihraç edilen 150 general de Harbiye mezunuydu" ifadelerini kullandı. Varank'ın bu sözlerine CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den tepki geldi. Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da ordudan ihrac edilenler Harbiye'li oldukları için değil, Fetö'cü oldukları için ihraç edildi hadsiz adam. Onlar senin ağababalarının gözetiminde harbiyeye sızmış vatan hainleriydi. Sen ve senin gibiler besleyip büyüttü o vatan hainlerini.  Siz bu milleti saf mı sanıyorsunuz? Aklınız da, fikriniz de, tıynetiniz de bozuk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı subaylarını sakın Fetö'cü hainlerle karıştırmaya kalmayın. Yarın, öbür gün bu açıklamalarınızı önünüze koyarlar. Onlar bu devletin ve Cumhuriyet'in teminatıdır."

Kaynak: ANKA

Mustafa Varank, Deniz Yücel, 15 Temmuz, AK Parti, Politika, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Yücel'den Mustafa Varank'a Tepki: 'Fetö'cü yüzden ihraç edildiler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
20:34 Malatya’da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
16:25 Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı
16:01 Volkan Demirel: Fenerbahçe’den teklif gelse gitmem Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem
15:39 Mustafa Sarıgül, Mike Tyson’a veryansın etti: Yazıklar olsun Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun
15:19 Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:57 Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson’a bakın ne yapmış Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış
14:48 MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:48 12 bin polis memuru alımı yapılacak Aranan şartlar da belli gibi 12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi
14:46 Zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin babasından kahreden sözler Zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin babasından kahreden sözler
14:45 Burak Özçivit’ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 22:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Yücel'den Mustafa Varank'a Tepki: 'Fetö'cü yüzden ihraç edildiler' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.