Denizcilik Genel Müdürlüğü Adana açıklarında petrol kirliliği tatbikatı yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Adana'nın Yumurtalık bölgesi açıklarında geniş katılımla petrol kaynaklı deniz kirliliğine müdahale tatbikatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Adana'nın Yumurtalık bölgesi açıklarında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Deniz kirliliğine karşı müdahale kapasitesinin sahada test edildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığının (UDEB) katılımıyla BOTAŞ Ceyhan Terminal İşletmeleri ile BOTAŞ International Ceyhan Terminali tarafından ortaklaşa planlanan petrol kaynaklı deniz kirliliğine müdahale tatbikatını geniş katılımla gerçekleştirdik. Tatbikatta, olası bir deniz kirliliğine karşı müdahale unsurlarının imkan ve kabiliyetleri ile operasyonel hazırlık seviyeleri senaryo kapsamında test edildi. Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanabilecek kirliliklere karşı acil müdahale kapasitemizi ve etkinliğimizi artırmak amacıyla kıyılarımızda kurulacak acil müdahale istasyonları için ekipman alım ihalemizin hazırlıkları tamamlanmıştır. Denizlerimizin korunması ve olası kirliliklere etkin müdahale için hazırlıklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz."