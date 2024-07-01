Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak\'ta Düzenlendi

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Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Karasu Liman Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, Karasu Liman Başkanı Gökhan Peker ve ilçe protokolünün katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeni Mahalle'deki Liman Başkanlığı önünden tekneyle denize açılan ilçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çiçek bıraktı.

SAGET-31 Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekneler, Sahil Güvenlik ve polis botları, Karasu Limanı römorkörleri ve balıkçı tekneleri de protokol teknesine sirenleriyle eşlik etti. Tören, deniz turunun ardından sona erdi.

Dalgıçlar denizde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ise etkinlikler kapsamında dalgıçlar tarafından denizde dev Türk bayrağı açıldı.

Cevher Dudayev Parkı sahilindeki etkinlik, Darıca Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü işbirliğinde "Deniz Varsa Yaşam Var" sloganıyla gerçekleştirildi.

Önce denizde temizlik yapan dalgıçlar, ardından suyun yüzeyinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1923'ü simgeleyen 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve vatandaşlar katıldı.

Bartın'da şehitler anısına denize çelenk ve karanfil bırakıldı

Bartın Limanı'ndan römorkörle denize açılan protokol üyelerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, balıkçı ve gezi tekneleri eşlik etti.

İnkumu açıklarında demirleyen tekneler burada gösteri düzenledi. Daha sonra protokol üyeleri, şehitler anısına denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta ise 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert ve beraberindeki kurum çalışanları, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Mert, buradaki konuşmasında, bu kutlu günün 98 yıldır kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karadeniz limanlarımız arasında en fazla yük elleçlemesinin yapıldığı liman kenti Zonguldak'tır. Bu özelliğiyle ilimiz ülkemizde ilk 10 liman kenti arasında yer almaktadır. Yine Sakarya Gaz Sahası'nda çıkarılan doğal gaz, Karadeniz'den çıkarılıp ilimizde halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Bu hususların tümü, Zonguldak'ın denizcilikteki yerini ve önemini kanıtlayan unsurlardır."