Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Düzenlendi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak\'ta Düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sakarya'da Karasu Liman Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Kocaeli'de dalgıçlar dev Türk bayrağı açtı. Bartın'da şehitler anısına denize çelenk ve karanfil bırakıldı. Zonguldak'ta ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyaret gerçekleştirildi.

01.07.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Karasu Liman Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, Karasu Liman Başkanı Gökhan Peker ve ilçe protokolünün katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeni Mahalle'deki Liman Başkanlığı önünden tekneyle denize açılan ilçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çiçek bıraktı.

SAGET-31 Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekneler, Sahil Güvenlik ve polis botları, Karasu Limanı römorkörleri ve balıkçı tekneleri de protokol teknesine sirenleriyle eşlik etti. Tören, deniz turunun ardından sona erdi.

Dalgıçlar denizde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ise etkinlikler kapsamında dalgıçlar tarafından denizde dev Türk bayrağı açıldı.

Cevher Dudayev Parkı sahilindeki etkinlik, Darıca Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü işbirliğinde "Deniz Varsa Yaşam Var" sloganıyla gerçekleştirildi.

Önce denizde temizlik yapan dalgıçlar, ardından suyun yüzeyinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1923'ü simgeleyen 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve vatandaşlar katıldı.

Bartın'da şehitler anısına denize çelenk ve karanfil bırakıldı

Bartın Limanı'ndan römorkörle denize açılan protokol üyelerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, balıkçı ve gezi tekneleri eşlik etti.

İnkumu açıklarında demirleyen tekneler burada gösteri düzenledi. Daha sonra protokol üyeleri, şehitler anısına denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta ise 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert ve beraberindeki kurum çalışanları, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Mert, buradaki konuşmasında, bu kutlu günün 98 yıldır kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karadeniz limanlarımız arasında en fazla yük elleçlemesinin yapıldığı liman kenti Zonguldak'tır. Bu özelliğiyle ilimiz ülkemizde ilk 10 liman kenti arasında yer almaktadır. Yine Sakarya Gaz Sahası'nda çıkarılan doğal gaz, Karadeniz'den çıkarılıp ilimizde halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Bu hususların tümü, Zonguldak'ın denizcilikteki yerini ve önemini kanıtlayan unsurlardır."

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Karasu, Bartın, Denizcilik, Kutlamalar, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:33:11. #1.12#
SON DAKİKA: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement