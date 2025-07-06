Sarıyer'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yeniköy sahiline gelen Berkay Çalık (20), denize girdi. Bir süre sonra gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler, müdahale ederek Çalık'ı sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Çalık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çalık'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Denizde Boğulma Tehlikesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?