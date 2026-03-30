Denizdeki Engelli Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde akülü tekerlekli sandalyesiyle düştüğü denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılan engelli kurtarılamadı.

Pasaport İskelesi yakınlarında Ahmet Ç. (54) henüz belirlenemeyen bir nedenle akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi yaşayan Ahmet Ç. deniz polisi tarafından tekerlekli sandalyedeki emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarılıp sağlık ekibine teslim edildi.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.