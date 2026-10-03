Denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis Numan Şen Bafra\'da toprağa verildi

Denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis Numan Şen Bafra'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan teknede denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şen için Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Sinop'ta 30 Eylül'de Yalı köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine ise dün ulaşılmıştı.
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