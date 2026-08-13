Denize Giriş Yasaklandı

KARADENİZ kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde yarın denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.