Çocuklar Selçuk'ta Denizin Gizli Dünyasını Keşfetti

21.01.2026 09:57  Güncelleme: 10:47
Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 6-10 yaş arası çocuklar deniz ekosisteminin korunması ve denizlerin önemi hakkında bilgi edindi. Çocuklar, hayal ettikleri balıkları tasarlayarak çevre bilinci kazandılar ve 'Deniz Koruyucu Yemini' ettiler.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle 6–10 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen "Denizin Gizli Dünyasına Yolculuk" etkinliği, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe 13 çocuk ebeveynleriyle birlikte katıldı.

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Nesrin Ayrancı ve Su Ürünleri Teknikeri Mert Kandemir'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklara denizlerin gizemli dünyası eğlenceli ve öğretici bir dille anlatıldı. Çocuklar için hazırlanan sunumda; balıklara zarar veren etkenler, deniz ekosisteminin korunması, deniz dengesinin önemi ve insanların denizler için yapması gerekenler gibi konular ele alındı. Renkli görseller ve eğlenceli anlatımlarla çocuklara çevre bilinci kazandırıldı.

Etkinlik boyunca çocuklar hayal ettikleri balıkları tasarlayıp çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirirken, programın sonunda "Deniz Koruyucu Yemini" ederek denizleri koruma sözü verdi.

Denizleri koruyan nesiller yetişiyor

Çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmanın önemine dikkat çeken su ürünleri yüksek mühendisi Nesrin Ayrancı, "Bugün çocuklarımızla beraber denizim gizli dünyasına yolculuk gerçekleştirdik. Bunu yaparken amacımız şuydu; çocuklar büyüyorlar ve büyürlerken aslında biz ebeveynlerinden ya da çevrelerinden gördükleri şeyleri tekrar ediyorlar. Dolayısıyla bu süreçte öğrendikleri şeyler geleceğin birer büyükleri olarak dünyaya katacakları değer açısından çok kıymetli. Bizim bu eğitimin ana temelindeki amacımız sadece bilgilenmelerini sağlamak değil, sürdürülebilirliği de anlamalarını sağlamak. Çünkü çocuklar doğayı, dünyayı sevebilirler. Ama asıl bunları korumaları gerektiğini öğrendiklerinde hayatımızda çok başka bir denge ve düzen başlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Yerel Yönetim, Selçuk, Güncel, Çevre, Son Dakika

12:10
