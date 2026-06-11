Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı Antalya'da Gerçekleşti

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı Antalya\'da Gerçekleşti
11.06.2026 16:39
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125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve 18 bin personel katıldı. Tatbikat çeşitli senaryolarla devam etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'na kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıklarından toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi.

Tatbikat kapsamında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin ardından Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı.

Faaliyetler, TCG Kemalreis fırkateyninin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve komuta kademesi ile gözlemci ülke temsilcilerini selamlamasıyla başladı.

Tatbikatta, senaryo gereği sonarlarla yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca imha edildi.

Ardından komandolar, helikopterden sarkıtılan iple TCG Anadolu'ya iniş yaptıktan sonra Türk bayrağı açtı.

Senaryo gereği yaralanan bir personelin helikopterle TCG Anadolu'ya getirilerek tedavisinin yapıldığı tatbikatta ayrıca, sürüklenen mayın da ekipler tarafından başarıyla imha edildi.

ATMACA güdümlü mermisi hedefini isabetle imha etti

Tatbikatta PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum yapıldı.

Yerli ve milli ATMACA güdümlü mermiyle Burgazada korvetinden 102 kilometre uzaktaki hedefe, HİSAR-D güdümlü mermiyle 555 kilometre hızla gelen hedefe ve son olarak AKYA torpidosuyla denizaltından 10 kilometre menzildeki hedefe atış yapıldı.

Tatbikatta ayrıca deniz hava unsurlarınca denizdeki 4 hedefe 5 güdümlü mermi atıldı.

Faaliyetler, tatbikata katılan hava ve deniz unsurlarının tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Politika, Güvenlik, Antalya, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tevfik Özgün Aytop Tevfik Özgün Aytop:
    valla bu tür tatbikatlar lazım da bunlara harcanan parayı düşünüyo insan başka alanlara yatırılabilirdi diye değil mi ya ama güvenlik de kamu parasıyla yürüyen bi tür harcama işte ne yapıcaz biz 0 0 Yanıtla
  • Baturay Kansu Kurt Baturay Kansu Kurt:
    18 bin personel! 125 gemi! 60 uçak! Bütün bunun maliyeti ne kadar acaba! Yok mu devletin başka yapacak işi! Vergileri artırırız sonra da böyle harcıyoruz ya gerçekten! Ama neyse yapılması gereken şeyler varmış 0 0 Yanıtla
  • Ceyhun Nut Ceyhun Nut:
    şehirde yaşayan biri olarak bu kadar gemi ve personel bir yerde toplanınca trafik kaos olmuştur kesin antalya da o günler berbat olmuştur ama tatbikat önemli tabii uçaklar da katılmış demek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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