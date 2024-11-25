Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Su Tasarruf Aparatı Dağıtımı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Su Tasarruf Aparatı Dağıtımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Su Tasarruf Aparatı Dağıtımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılması için vatandaşlara ücretsiz su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı. Ayrıca, su tasarrufu protokolüne katılanlara teşekkür sertifikası verilecek.

25.11.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
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DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılarak geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak için vatandaşlara ücretsiz su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı.

Suyun korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bayramyeri Meydanı ve Gazi Bulvarı'nda da ücretsiz su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı. Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatlarını Gazi Bulvarı'ndaki Candoğan Parkı önünde kurduğu stantta dağıtan DESKİ, burada vatandaşları su protokolüne de dahil ediyor. İki dağıtım noktasının yanında vatandaşlar, www.deski.gov.tr'den de su tasarruf aparatı için müracaat edebiliyor. DESKİ, online başvuru yaparak su protokolüne dahil olan vatandaşların adreslerine su tasarruf aparatlarını gönderiyor. Denizlililer ayrıca DESKİ ana hizmet binasından da tasarruf aparatlarını ücretsiz temin edebiliyor.

Su Tasarruf Protokolü, 'Suyumuza sahip çıkalım, yarının suyunu bugünden koruyalım' sloganıyla hazırlandı. Denizlililerin içme suyunu daha bilinçli kullanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Su Tasarruf Protokolü dijital ortamda verilecek tasarruf taahhüt ve önerileri kapsıyor. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat çekilen Su Tasarruf Protokolü'ne katılan vatandaşların mail adreslerine DESKİ tarafından teşekkür sertifikaları da gönderiliyor. Teşekkür sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar bilinçli su kullanım kültürü oluşturma amacına da destek veriyor.

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Su Tasarruf Aparatı Dağıtımı - Son Dakika

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