Denizli Çivril\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve yer ekibi ile müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.
Öte yandan bir yangın söndürme helikopterinin dönüşe geçtiği sırada yakıt ikmali için Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ne zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.
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