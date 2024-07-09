Denizli'de 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apart dairede, 19 yaşında kızın cansız bedeni bulundu.

Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak'taki bir apart dairede yaşayan Aliye Hakan'dan (19) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Darp, kesi ya da yara izine rastlanmayan genç kızın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.