Denizli\'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Denizli başta olmak üzere Manisa ve İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.