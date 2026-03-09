Denizli\'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem

BAZI EV VE BİNALARIN DUVARLARI HASAR GÖRDÜ

Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi'nde bazı ev ve binaların duvarlarında hasar oluştu. Deprem nedeniyle mahalledeki bir marketteki rafların büyük bölümündeki ürünler yere döküldü. Bir kahvehanenin duvarında derin çatlaklar oluşurken, eski bir evin de duvarı çöktü. Depremin ardından AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İLE itfaiye ekipleri, bölgede inceme başlattı. İncelemeler sürüyor.

'BiR OKULDA YÜZEYSEL SIVA ÇATLAKLARI VAR'

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki protokol üyeleriyle Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi başta olmak üzere bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Vali Köşger, deprem nedeniyle eski yapıların duvarlarında çatlaklar, iç kısımlarında çökmelerin meydana geldiğini söyledi. Vali Köşger, "Deprem nedeniyle bazı binaların iç dizaynında çökmeler var. Bir kurum binasında ise kolon ve taşıyıcı sistemlerde hasar tespit edildi. Şu anda bütün ekipler, sahada çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ve jandarma ekiplerimiz bölgede incelemelerini yapıyor. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler de hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu an itibarıyla en sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır. Ekiplerimiz, enkaz ve hasar oluşan alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve durum yakından takip ediliyor. Şu an itibarıyla okullarımızda da herhangi bir ciddi sıkıntı görünmüyor. Sadece bir okulumuzda yüzeysel sıva çatlakları var. Sadece o okul tahliye edildi. Arkadaşlarımız sahada tespit çalışmalarını yapıyorlar. Şu an için okullarımızda önemli bir hasar söz konusu değil. Bu nedenle okulların tatil edilmesi gibi bir durum da yok" diye konuştu.

'EVİMİZDE ÇATLAKLAR VAR'

Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan Meryem Zeybekoğlu, "Depremde evin içindeydim, sallamaya başlayınca korkup dışarı çıktım. Çatıdan kiremitler düştü, korktum" dedi. Aynı mahalleden Ramazan Çatalkaya da artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremediklerini belirtip, "Depremde kendimizi dışarı attık. Fazla korkmadık ama bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bizim de evimizde çatlaklar var" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,