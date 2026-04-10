Denizli'de Sağlık Altyapısı Güçleniyor: Acil Durum Hastanesi Hizmete Başladı

Denizli'de sağlık altyapısını güçlendiren 500 yataklı Acil Durum Hastanesi hizmete başladı. Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde inşa edilen hastane, yaklaşık 47 bin metrekare kapalı alana sahip. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hastanenin 104 yoğun bakım yatağı dahil toplam 500 yatak kapasitesi olduğunu belirtti. Hastane, 8 bloktan oluşuyor; acil servisler, poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme birimleri, servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlar modern bir yapıda sunuluyor. Denizli Devlet Hastanesi'nin 38 bin metrekare kapalı alanına karşılık, bu yeni hastane 46 bin metrekare alana sahip, teknik bina ise ayrıca 24 bin metrekare kapalı alan içeriyor. Tüm yataklı servisler 2 yataklı nitelikli odalar şeklinde tasarlandı. Hastanede 106 poliklinik, 14 ameliyathane, 2 anjiyografi ünitesi, MR, 2 BT, mamografi, 5 röntgen, 8 USG, kemik dansitometri ve ERCP Ünitesi gibi ileri teknoloji cihazlar bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi'nin tüm birimlerinin buraya taşınacağını vurguladı. Taşınma süreci teknik bir iş olup, önceki deneyimlerden yararlanılarak planlandı. 08 Nisan 2026 itibarıyla Cildiye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Ağrı-Anestezi poliklinikleri hizmete açıldı; laboratuvarlar, dijital röntgenler, ultrasonografiler ve bilgisayarlı tomografi hizmetleri de başlatıldı. Pazartesi günü Romatoloji Poliklinikleri açılacak, aşamalı olarak diğer poliklinikler de devreye girecek. Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği'nde de hizmetler devam edecek. Taşınmanın yaklaşık 3-4 ay sürmesi ve hasta güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ana hedef, 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi'nin tamamlanması; bu proje bitirildiğinde, Denizli'nin 10 bin kişiye düşen yatak sayısı Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak.