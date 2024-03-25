Denizli'de Apartmanda Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Apartmanda Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Denizli\'de Apartmanda Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Yangın ekipler tarafından söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

25.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kaldığı belirlenen aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Apartmanda Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:15 Adana Saimbeyli’de 4 büyüklüğünde deprem Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Apartmanda Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement