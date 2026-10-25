Denizli'de Baja Şampiyonası'nın 5. ayağı 16 araç ve 32 sporcuyla sona erdi - Son Dakika
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Denizli'de Baja Şampiyonası'nın 5. ayağı 16 araç ve 32 sporcuyla sona erdi

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Denizli\'de Baja Şampiyonası\'nın 5. ayağı 16 araç ve 32 sporcuyla sona erdi
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TOSFED'in Denizli'de düzenlediği 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 5. ayağı, 24-25 Ekim'de Çakmak Mahallesi'ndeki pistte yapılan yarışlarla sona erdi. Organizasyonda 16 araç ve 32 sporcu 3 kategoride mücadele etti; dereceye girenlere kupa ve hediyeler verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Denizli'de düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi.

24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda 16 araç ve 32 sporcu, 3 kategoride mücadele etti.

Denizli Doğa 4X4 Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü (DENDOFF) ve Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla Çakmak Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışta dereceye giren sporculara kupa ve hediyeler verildi.

Dereceye giren sporcular

SSV Klasmanı

1. Abdullah Turgut-Arda Şenay

2. Adem Kalyon-Batuhan Özkök

3. Erkan Sülün-Mert Tepe

Otomobil Klasmanı

1. Ali Kutay-Ebru Demirbay

2. Rahmi Eken-Mert Kaya

3. Efe Turan-Bilge Kağan Turan

Takımlar Klasmanı

1. GE Rally Raid Team

2. Mega Metal Racing Team

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'de Baja Şampiyonası'nın 5. ayağı 16 araç ve 32 sporcuyla sona erdi - Son Dakika
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