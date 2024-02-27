Denizli'de Boğazından Bıçakla Yaralanan Afganistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Boğazından Bıçakla Yaralanan Afganistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Boğazından Bıçakla Yaralanan Afganistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, boğazından bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından eş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boğazından bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta iki katlı evden duyulan sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Nasım Gol Karımı (30) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi (42), suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Hurdacılık yapan Habibi ile eşinin 2 çocuğunun olduğu, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

???????

Kaynak: AA

Afganistan, Pamukkale, Denizli, Cinayet, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Boğazından Bıçakla Yaralanan Afganistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Boğazından Bıçakla Yaralanan Afganistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement