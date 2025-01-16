Denizli'de Cinayet: 8 Yıl Sonra İntikam Aldığını İtiraf Etti - Son Dakika
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Denizli'de Cinayet: 8 Yıl Sonra İntikam Aldığını İtiraf Etti

Denizli\'de Cinayet: 8 Yıl Sonra İntikam Aldığını İtiraf Etti

Pamukkale ilçesinde 63 yaşındaki Hasan Öztürk, pencereden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Veli Tugay Savaş, Öztürk'ü 8 yıl önceki yaşanan bir olaydan dolayı öldürdüğünü itiraf etti.

16.01.2025 18:29  Güncelleme: 18:34
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Hasan Öztürk'ü (63) yatağında uyurken pencereden av tüfeğiyle ateş açıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Veli Tugay Savaş (24), tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Savaş, Öztürk'ü 8 yıl önce babasını vurup, annesini darbettiği için öldürdüğünü belirtip, 8 yıl boyunca aldığı tüfek ve tabancalarla atış talimi yaptığını söyledi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Pamukkale'nin kırsal Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için uyanan Emine Öztürk, yan odadaki eşini yatağında kanlar içerisinde buldu. Emine Öztürk'ün çığlıklarını duyan komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyurken pencereden av tüfeğiyle başından vurulduğu anlaşılan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki 18 farklı güvenlik kamerasından 180 saatlik görüntüsü inceledi. 3 saniyelik bir görüntüde cinayet şüphelisi Veli Tugay Savaş tespit edildi. JASAT ve Pamukkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyonda yakalanan Savaş, ifadesinde cinayeti itiraf etti. İfadesinde, 2016 yılında Hasan Öztürk'ün babasını bacağından vurduğunu ve annesini darbettiğini belirten Savaş, bu nedenle ona kin beslediğini söyledi. 8 yıl boyunca aldığı silah ve tüfeklerle atış talimi yaptığını dile getiren Veli Tugay Savaş, cinayetten önce de bölgede keşif yaptığını, kameralara yakalanmamak için bahçe ve ara sokakları kullandığını söyledi. Savaş'ın Öztürk'ü öldürdükten sonra iki boş av tüfeği kartuşunu sobada yaktığı belirlendi. Veli Tugay Savaş'ın evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 257 fişek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Veli Tugay Savaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkmeede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZ,

Kaynak: DHA

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