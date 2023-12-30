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Denizli'de cip kazasında 2 kişi öldü, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de cip kazasında 2 kişi öldü, sürücü tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, cip sürücüsü motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi.

Denizli\'de cip kazasında 2 kişi öldü, sürücü tutuklandı
30.12.2023 - 17:27,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı.

Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne yol açan cip sürücüsü H.G (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.G. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Zanlının polise verdiği ifadede, sadece bariyere çarptığını hatırladığını, motosikleti görmediğini söylediği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fethi Berk'in cenazesi Kayıhan Mezarlığında, Busenur Bostancı'nın cenazesi ise Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde toprağa verildi.

H.G. (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, dün Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarpmış, kazada Berk ile arkasındaki Busenur Bostancı hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan H.G'nin 1,18 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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