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Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Gündem'in kullandığı cip, Fethi Berk'in yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk ve arkasındaki Busenur Bostancı hayatını kaybetti. Kazaya karışan cip sürücüsü Gündem'in alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Denizli\'de cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 23:15,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu.

Cip beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

Kaynak: AA
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