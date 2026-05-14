Denizli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

14.05.2026 16:33
AFAD, Denizli'de 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla bölgesel tatbikat yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Denizli'de 5,6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan bölgesel masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryoya göre il merkezinde meydana gelen deprem, Merkezefendi, Pamukkale, Tavas, Serinhisar ve Honaz ilçelerinde hasara yol açtı.

Bunun üzerine il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl AFAD Müdürlüğü'nde oluşturulan afet yönetim merkezinde, yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Köşger, daha sonra ilçe kaymakamlarından aldığı bilgiler doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Tatbikatın saha bölümünde ise Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan AFAD Lojistik Merkezi yanındaki alanda, koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları oluşturuldu.

Buradaki temsili enkaz alanında 420 personel ve 43 aracın katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Senaryo gereği yıkılan apartmanda mahsur kalanlar bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başta deprem olmak üzere çok sayıda afet riskini barındıran bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Olağanüstü durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Hazırlık süreçlerinin sürekli güncel tutulması gerekiyor. Bu yüzden gerçekleştirilen tatbikatlar büyük önem taşıyor. Ülkemizdeki afet risklerini yönetecek şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Bugün ne kadar hazırlıklıyız, kurumlarımız ne kadar hazırlıklı, AFAD bu konuda ne kadar yetkin ve yeterli, koordinasyon konusunda, eş güdüm konusunda ne kadar yeterli, bir denemesini yapmış olacağız."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
