 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Eşi Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığı İddiasıyla Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Eşi Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığı İddiasıyla Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Denizli'de eşi Elif Irmak'ı kendisinden habersiz kürtaj yaptırmakla suçlayan Ahmet Emre Irmak, karısını 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli\'de Eşi Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığı İddiasıyla Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
12.12.2023 - 17:51,
Abone Ol

DENİZLİ'de, eşi Elif Irmak'ı (18) kendisinden habersiz kürtaj yaptırmakla suçlayıp 4 bıçak darbesiyle öldüren, babası Hikmet Irmak'ı (52) da bacağından yaralayan sanık Ahmet Emre Irmak (25), indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle 2021 Kasım'da evlendiği Elif Irmak arasında tartışma çıktı. Elif Irmak'ın kendisinden habersiz kürtajla bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından aynı mahallede yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif'i, yaklaşık 100 metre saçından tutup sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, bıçakla eşini göğsünden, karnından ve sırtından toplam 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın öldüğünü belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Irmak, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Ahmet Emre Irmak hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede Irmak'ın eşi Elif Irmak'ı hamileyken bebeğini kürtajla aldırmakla suçlayıp, öldürdüğünü kabul ettiği yer aldı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı, yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı belirtildi. Ahmet Emre Irmak'ın eşinin kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de belirtilen iddianamede, Irmak'a, 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen beşinci duruşmaya sanık Ahmet Emre Irmak, öldürülen Elif Irmak'ın annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını verip, sanık Irmak'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, olayı engellemeye çalışan babası Hikmet Irmak'a yönelik saldırısı nedeniyle 'Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama' suçundan da ayrıca cezalandırılmasını istedi.

'VİCDAN YOK MU?'

Duruşmada söz verilen anne İpek Çimen, "Çocuğuma, hamile diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'EŞİMİN AİLESİNDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM'

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ahmet Emre Irmak ise "Eşimin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Bugüne kadar eşimle hiç tartışmamız olmamıştı. Yüce mahkemenin kararına saygı duyuyorum" dedi.

TAVIRLARINDA PİŞMANLIK GÖRÜLMEDİ

Mahkeme heyeti, daha sonra kararı açıkladı. Heyet, sanık Ahmet Emre Irmak'ın mahkemedeki tavırlarında pişmanlık görülmediği kanaatine vararak, sanığa 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan takdiri ve tahrik indirimleri uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ayrıca bıçakla yaraladığı babasına karşı işlediği 'Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama' suçundan da sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ahmet Emre, Pamukkale, Denizli, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Eşi Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığı İddiasıyla Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:15:28. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Eşi Kendisinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığı İddiasıyla Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement