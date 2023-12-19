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Denizli'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
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Denizli'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne arama kurtarma eğitimi verildi

Denizli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD uzmanları, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeline arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde enkaz alanı inceleme, göçük altında canlı arama yöntemleri, enkazdan yaralı çıkarma ve yüksek katlı binalardan tahliye gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca komandolara su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimi de verildi.

Denizli\'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne arama kurtarma eğitimi verildi
19.12.2023 - 12:03,
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Denizli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) uzmanlar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeline arama kurtarma eğitimi verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tatbikat alanında düzenlenen eğitimde, "enkaz alanını inceleme", "göçük altında canlı arama yöntemleri", "enkazdan yaralı çıkarma", "yüksek katlı binalardan insanların tahliyesi" gibi konular uygulamalı anlatıldı.

Jandarma komandolara, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda da su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimi verildi.

Kaynak: AA
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