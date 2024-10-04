Denizli\'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü

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Denizli'de jandarma ekipleri, şehit askerin çocuğuna sürpriz doğum günü düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 23 Mayıs 2016'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin 12 yaşına giren oğlu Sarper'in doğum gününü kutlamak için Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'na gitti.

Burada öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla Sarper için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi, pasta kesildi.

Sarper Beki ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik sonrası Beki, jandarma aracıyla gezdirildi.