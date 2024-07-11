Denizli'de Kadın, Eşini Demir Sopayla Öldürdü

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Denizli'nin Güney ilçesinde eşini başına vurduğu demir sopayla öldüren kadın tutuklandı.

Aşağıçeşme Mahallesi'nde yaşayan A.K. (42) ile eşi Murat K. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.K, demir sopayla eşinin başına vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Murat K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan kadının, ilk ifadesinde, eşinin kendisini sürekli darbettiğini, uyuşturucu kullandığını ve kavga sırasında oğlunu kolundan bıçakla yaraladığını, bunun üzerine demir sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Ayrıca Murat K'nin eşini sürekli darbettiği için geçen yıl evden ayrıldığı, bir süre sonra aile yakınlarının ısrarıyla geri döndüğü belirtildi.

Çiftin oğlu F.K. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Anne ve oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Buldan Adliyesine sevk edildi.

Anne A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla salıverildi.