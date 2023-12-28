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Denizli'de kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Son Dakika
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Denizli'de kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in (22) cenazesi, toprağa verildi. Kaçan otomobil sürücü B.S. yakalanıp, tutuklandı.

Denizli\'de kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
28.12.2023 - 16:45,  Güncelleme: 16:47
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in (22) cenazesi, toprağa verildi. Kaçan otomobil sürücü B.S. yakalanıp, tutuklandı.

Kaza, dün Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü B.S.'nin ise kaçtığı tespit edildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Eryürek'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eryürek'ün cenazesi, bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verilirken, sürücü B.S. tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Son Dakika
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