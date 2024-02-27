Denizli'de kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Denizli\'de kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Özsoydan için ormanlık alanda yürütülen arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Jandarma, polis, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ekibi ve yakınlarının da katıldığı çalışmalara iz takip köpeği Benek de destek veriyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

27.02.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Özsoydan (37) için ormanlık alanda yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüşe gitmek için evden çıkan ve dönmemesi üzerine kayıp ihbarı yapılan Özsoydan'ı arama çalışmalarında 3. güne girildi.

Jandarma, polis, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ekibi ve yakınlarının da katıldığı çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği Benek de destek veriyor.

Isıya duyarlı dron ile Seyir Tepesi mevkisindeki ormanlık arazide tarama yapan ekipler henüz bir ize rastlayamadı.

Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Özsoydan, kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Jandarma, İtfaiye, Denizli, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement