Denizli'de Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

20.08.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de ağaca çarpan otomobilde Ezgi Elçin Ünal ve İbrahim Baran Tuncer hayatını kaybetti.

1) OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) öldü, Sabri Tığlı (26) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Denizli- Aydın kara yolu Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı'nın (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal ve İbrahim Baran Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ünal ile Tuncer'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İbrahim Baran, Merkezefendi, Güvenlik, Otomobil, Denizli, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:03:29. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.