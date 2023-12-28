Denizli\'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi.

Muratdede Mahallesi'nde, 26 Aralık'ta B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halindeki 16 TR 950 plakalı kamyona çarpmış ve otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek (22) hayatını kaybetmişti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü B.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büşra Eryürek'in cenazesi, Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verildi.