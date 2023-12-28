 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in sürücüsü tutuklandı. 26 Aralık'ta meydana gelen kazada, park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde bulunan Büşra Eryürek hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büşra Eryürek'in cenazesi ise Çameli ilçesinde defnedildi.

Denizli\'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı
28.12.2023 - 22:45,
Abone Ol

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi.

Muratdede Mahallesi'nde, 26 Aralık'ta B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halindeki 16 TR 950 plakalı kamyona çarpmış ve otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek (22) hayatını kaybetmişti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü B.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büşra Eryürek'in cenazesi, Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Aralık, Tutuklama, Cezaevi, Gözaltı, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı - Son Dakika


22:43
İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41
Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33
İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak
21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
21:27
İmamoğlu, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı: Cambaza bak oyunu oynanıyor İmamoğlu, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı: Cambaza bak oyunu oynanıyor
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Son Dakika
22:43 İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41 Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16 Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33 İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
21:27 İmamoğlu, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı: Cambaza bak oyunu oynanıyor
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 23:22:10. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement