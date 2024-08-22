Denizli'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

22.08.2024 13:47
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayramyeri Meydanı kuyumcular çarşısındaki bir esnaf, 3 şüphelinin kendisine sahte altın zincir satmaya çalıştığını, durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin koşarak uzaklaştığını polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakaladı.

İl dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin kentteki 5 kuyumcuya sahte altın zincir sattıkları ve toplam 52 bin 260 lira dolandırdıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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