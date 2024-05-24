Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Denizli\'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1\'i ağır 6 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazada sürüklenen midibüs tarlaya devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.05.2024 21:11
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Karakurt Mahallesi 3. Sokak'ta M.A.B idaresindeki 20 YE 472 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 20 AKC 23 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüsle çarpıştı.

Sürüklenen midibüs, tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü ve 5 yolcuyu midibüsten çıkardı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazayı, çevredeki güvenlik kamerası kaydetti. Görüntüde, yoldan U dönüşü yapmaya çalışan otomobilin midibüse çarpması, ardından midibüsün devrilmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

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