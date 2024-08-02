Denizli'de minibüsle otomobil çarpışması: 2 ölü, 10 yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Türk'ün (56) kullandığı 20 AFB 277 plakalı minibüs Uydukent Kavşağı'nda Musa Öztürk'ün (63) kullandığı 20 UD 063 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Cemile Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ve aynı araçtaki 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.