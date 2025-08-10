Denizli\'de Orman Yangınına Müdahale

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
