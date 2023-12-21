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Denizli'de Otomobil Çarptı: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Çarptı: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor. Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Denizli\'de Otomobil Çarptı: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
21.12.2023 - 09:41,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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