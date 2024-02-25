Denizli'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Denizli\'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. tarafından kullanılan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Dağ'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü M.Ç. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Dağ'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

25.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:32
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

M.Ç'nin kullandığı 20 F 2462 plakalı otomobil, Cankurtaran Mahallesi Antalya Yolu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Dağ'a (59) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü M.Ç. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Dağ'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

Kaynak: AA

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