Denizli\'de palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Sümer Mahallesi 82 Sokak'taki fabrikanın depo kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra imalathane kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikanın imalathane ve depo kısmında hasar oluştu.