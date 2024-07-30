Denizli'de Park Halindeki Minibüslerden 8 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Park Halindeki Minibüslerden 8 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalandı

Denizli\'de Park Halindeki Minibüslerden 8 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalandı

Denizli'de son bir ayda park halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 5 minibüsten toplam 8 bin lira çalan Hasan Göç, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Hasan Göç olduğunu belirledi. Göç, dün saklandığı inşaat halindeki binada yakalandı ve tutuklandı.

30.07.2024 15:06
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DENİZLİ'de son bir ayda park halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 5 minibüsten toplam 8 bin lira çalan Hasan Göç (49), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

Yunusemre, Hacıkaplarlar ve Değirmenönü mahallelerinde son bir ayda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan park halindeki 5 minibüste hırsızlık olayları yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camları kırıp ya da zorla açarak minibüslere girerek para çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Hasan Göç olduğunu tespit etti. Göç'ün en son iki gün önce iki saat arayla iki ayrı minibüsten hırsızlık yaptığı saptandı. Hasan Göç'ün park halindeki bir minibüse camını zorlayarak açıp girerek para çaldığı anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. 5 ayrı minibüsten toplam 8 bin lira çaldığı tespit edilen Hasan Göç, dün, saklandığı inşaat halindeki binada yakalandı.

4 dosyadan daha hakkında yakalama kararı olan ve 18 yıl hapis cezayla da aranan Hasan Göç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Park Halindeki Minibüslerden 8 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Park Halindeki Minibüslerden 8 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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