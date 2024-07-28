??????? Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asmalıevler Mahallesi'nde iki kızı taciz edip, elektrikli bisikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 2 kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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