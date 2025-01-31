Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Altın Tacın Ele Geçirildiği İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Altın Tacın Ele Geçirildiği İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Altın Tacın Ele Geçirildiği İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarma, gözlük kutusunda saklanan 70 gram ağırlığında altın taç ele geçirdi. Milattan Öncesi'ne ait olduğu düşünülen eser, paha biçilemez bir kral tacı olarak değerlendirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2025 23:47  Güncelleme: 23:49
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde tarihi eser kaçakçısını takibe alan jandarma ekipleri; yaptıkları operasyonda gözlük kutusu içine gizlenmiş şekilde Milattan Öncesi'ne ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserin paha biçilemez kral tacı olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarihi eseri satmak isteyen kişiyi belirleyerek takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelinin kullandığı otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobilin sürücüsüne ait gözlük kutusunu kontrol ettiklerinde içinde toplam 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi. Otomobilde bulunan S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.Ç. tutuklanırken, C.K. ise serbest bırakıldı.

PAHA BİÇİLEMEZ KRAL TACI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Operasyonda ele geçirilen ve Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen altın parçalarının Milattan Önce Helenistik Dönem 1'inci ve 3'üncü yüzyıllara ait kralların taktığı taç olarak değerlendirildiği ve paha biçilemez bir eser olduğu ifade edildi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Altın Tacın Ele Geçirildiği İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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