Denizli'de Telefon Kaçakçılığı Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.