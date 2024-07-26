Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Telefon Kaçakçılığı Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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