Denizli\'de tırın çarptığı otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Fırat D'nin kullandığı 20 SS 485 plakalı tır, Denizli- Aydın yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp Mesut Çoban idaresindeki 42 Y 5406 plakalı otomobile çarptı. Tır, ardından şarampole yan yattı.
Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Çoban ile eşi Özlem, çocukları Mustafa (10), Dünya, Eylül ve Elif Ada, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çoban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çoban'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gönderildi.
Tır sürücüsü Fırat D. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlandı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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