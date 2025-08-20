Denizli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Denizli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

20.08.2025 02:40
Merkezefendi'de ağaca çarpan otomobilde 2 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

